В США группу тинейджеров обвинили в убийстве

Джуно , США, , 10:54 — REGNUM 18-летней жительнице американского штата Аляска Денали Бремер и пятерым ее знакомым предъявлены обвинения в убийстве первой степени и производстве детской порнографии. По данным следствия, злоумышленник обещал девушке $9 млн за совершение преступления, передает канал CNN.

В материалах прокуратуры утверждается, что Бремер вела переписку с жителем Индианы, 21-летним Дарином Шилмиллером, выдававшим себя за миллионера по имени Тайлер. «Тайлер» пообещал девушке крупную сумму денег за фото‑ и видеосъемки убийства. Также он просил прислать записи издевательств над несовершеннолетними.

В начале июня была убита близкая подруга Бремер, 19-летняя Синтия Х, с 12 лет отстающая в психическом развитии. По данным следствия, кадры с места убийства были отправлены «Тайлеру» через Snapchat с аккаунта Денали Бремер. Также он получил записи издевательств над 15-летней девочкой.

По данным прокуратуры, девушка привлекла к соучастию в преступлении нескольких подростков, обещая поделиться денежным вознаграждением. На допросе она заявила, что в преступлениях участвовали шесть человек, в том числе не достигшие совершеннолетия.

Денали Бремер грозит 30 лет лишения свободы, если ее признают виновной в убийстве, столько же — за производство детской порнографии и 20 лет — за ее распространение. В связи с этим делом прокурор Аляски напомнил всем родителям о том, как важно контролировать активность подростков в глобальной сети.