11 нижегородских сайтов торговали дипломами и свидетельствами ЕГЭ

Нижний Новгород, , 04:35 — REGNUM В Нижегородской области после вмешательства надзорных органов были заблокированы ещё 11 сайтов, которые продавали дипломы высших учебных заведений, свидетельства единого государственного экзамена (ЕГЭ) без фактической сдачи и обучения. В суд также подано 11 заявлений о возбуждении административных исков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Блокировка сайтов, где были размещены объявления о возможности приобрести дипломы разных вузов и свидетельства о сдаче ЕГЭ, была произведена по иску прокуратуры Советского района Нижнего Новгорода. Помимо этого, прокуратура подала в суд 11 административных исков о признании указанной информации запрещённой к распространению в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Балахнинского района Нижегородской области выявила 11 сайтов, где также предлагалось приобрести дипломы без фактического обучения. Сайты были заблокированы. Перед этим прокуратура Сосновского района добилась блокировки ещё нескольких сайтов с подобными нарушениями.

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А в конце мая 2019 года прокуратура Советского района сообщила, что в результате проверки обнаружено 53 сайта, где были предложения о продаже дипломов, свидетельств ЕГЭ, в результате сайты блокировали, а в суд направили 26 административных исков.