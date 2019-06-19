Виновника лесных пожаров в Калифорнии оштрафуют на $1 млрд

Сакраменто, США, , 03:49 — REGNUM Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric, которую ранее признали ответственной за крупнейший в истории штата Калифорния лесной пожар, выплатит штраф в размере $1 млрд, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что сумма штрафа была согласована между представителями компании и властей 14 местных населенных пунктов. Из этого штрафа средства будут направлены на возмещение ущерба налогоплательщиков. Также часть суммы направят на возмещение ущерба, нанесенного штату в результате пожаров 2015 и 2017 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая пожарная служба Калифорнии назвала виновником лесного пожара энергетическую компанию Pacific Gas and Electric. Позднее в июне была названа и причина пожара — ей мог стать осколок раскаленного металла или искра, вылетевшая из-под молота, в ходе строительных работ.

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