Среда, 19 Июня 2019 года
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Один человек пострадал при пожаре в Новой Москве

Происшествия

Его госпитализировали

Москва, 19 июня 2019, 02:12 — REGNUM  Два жилых частных дома загорелись в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ.

Сообщается, что возгорание двух домов на одном участке произошло в районе 21:25 по московскому времени в поселении Рязановское. Огнем была охвачена площадь в 200 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать пожар, однако в результате возгорания пострадал житель соседнего дома. Его госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в Ростове-на-Дону произошел пожар в двух частных жилых домах. Общая площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. В результате пожара пострадали два человека, они были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Частные жилые дома загорелись в Ростове-на-Дону

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Пожары в жилых домах
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