Среда, 19 Июня 2019 года
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Полиция в США изъяла партию кокаина стоимостью более $1 млрд

Происшествия

Около 16,5 тонны наркотика было обнаружено на судне в порту Филадельфии

Филадельфия, США, 19 июня 2019, 01:35 — REGNUM  Правоохранительные органы США изъяли у контрабандистов партию кокаина на сумму более $1 млрд. Об этом 18 июня сообщила прокуратура Восточного округа Пенсильвании.

«Федеральные власти изъяли приблизительно 16,5 тонны кокаина с большого корабля в порту Packer Marine в Филадельфии», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Отмечается, что это стало крупнейшим изъятием наркотиков в истории Восточного округа Пенсильвании.

Как сообщается, все члены экипажа судна были задержаны, в настоящее время им уже предъявлены официальные обвинения.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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