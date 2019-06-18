Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Москва, , 22:08 — REGNUM Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку». Об этом сегодня, 18 июня, сообщает РИА Новости.

По словам Киркорова, самолет, на котором он летел из Варны (Болгария) вместе с детьми, не смог приземлиться с первого раза. Он рассказал, что возвращался с гастролей на самолете авиакомпании S7, самолет сперва жестко приземлился в аэропорту «Домодедово», затем снова набрал высоту и снова приземлился.

«Всё хорошо закончилось, слава богу, благодаря профессионализму пилотов. Мы летели с гастролей из Варны, я вместе с детьми. Самолет компании S7 совершил жесткую посадку, потом резко поднялись вверх, и со второго круга приземлились. Дети испугались, конечно, приятного мало, но я их успокоил, что это американские горки, мы едем в «Диснейленд», а это — генеральная репетиция», — рассказал Киркоров.

Киркоров поблагодарил экипаж самолета, который, по его словам, достойно справился с ситуацией.

Стоит отметить, что пресс-служба аэропорта «Домодедово» заявила, что самолет авиакомпании S7, на котором летел Киркоров, приземлился в штатном режиме. Уточняется, что воздушное судно пошло на второй круг из-за сильного бокового ветра.