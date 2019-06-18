Вторник, 18 Июня 2019 года
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В китайской провинции Сычуань ликвидируют последствия землетрясения

Происшествия

Поисково-спасательные и восстановительные работы находится под контролем руководства страны

Пекин, 18 июня 2019, 19:13 — REGNUM  В уезде Чаннин юго-западной китайской провинции Сычуань произошло сильное землетрясение. Партийно-государственный лидер страны Си Цзиньпин поручил компетентным центральным, провинциальным и местным властям приложить все усилия для скорейшей ликвидации последствий катастрофы, сообщает 18 июня Синьхуа.

Си Цзиньпин поручил Госсовету КНР во главе с премьером Ли Кэцяном организовать полноценные работы, поставив в центр внимания поиск пропавших без вести и спасение пострадавших, чтобы максимально снизить количество жертв.

Содействие в борьбе с последствиями стихии по поручению лидера страны оказывают НОАК и Народная вооруженная полиция.

Осуществляются интенсивные мероприятия по восстановлению инфраструктуры водного и энергоснабжения, нормализации транспортного и телекоммуникационного сообщения, эвакуации и размещению пострадавших, а также по постоянному мониторингу сейсмической обстановки.

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Землетрясения
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