В Нигерии совершен тройной теракт

Кано, Нигерия, , 14:30 — REGNUM В качестве террористов-смертников во время тройного теракта в Нигерии в понедельник, 17 июня, использовались дети. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой н детскую благотворительную организацию ООН.

По данным организации, две девочки и мальчик совершили взрывы возле видеозала в деревне Кондуга на северо-востоке штата Борно. Их возраст еще не известен. Чиновники говорят, что в результате нападения по меньшей мере 30 человек погибли и 40 получили ранения.

Предполагается, что атака была осуществлена террористической группировкой «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президент страны Мухаммаду Бухари уже выразил соболезнование семьям погибших и пообещал привлечь виновных к ответственности.

По данным ЮНИСЕФ, в 2018 году в Нигерии в качестве смертников использовались 48 детей, в том числе 38 девочек.