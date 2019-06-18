В Ивановской области задержана банда «черных лесорубов»

Иваново, , 13:31 — REGNUM В Ивановской области сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД и УФСБ России по Ивановской области при содействии ГУЭБиПК МВД России задержали банду «черных лесорубов», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД России.

Подозреваемые в незаконной рубке лесных насаждений, пятеро жителей Ивановской области, были задержаны в Заволжском районе — криминальные лесоразработчики вырубали деревья хвойных пород. Ущерб, причиненный «черными лесорубами», оценивается в сумму более 2,5 млн рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц с причинением особо крупного ущерба». Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Как сообщается, по месту жительства задержанных и в ряде офисных помещений проведены обыски. Изъяты документы, оружие. Пятеро фигурантов уголовного дела помещены в изолятор временного содержания.

Как напоминает ИА REGNUM, в 2018 году в Ивановской области было задержано 11 человек по подозрению в незаконной вырубке леса. Ущерб оценивался в сумму около 40 млн рублей.