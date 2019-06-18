Вторник, 18 Июня 2019 года
09:09:42 МСК

Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро

Происшествия

Сломался состав, вызвав задержки в движении

Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вагон метро в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 июня 2019, 09:03 — REGNUM  Сбой в движении поездов метро произошел в Петербурге в утренний час пик во вторник, 18 июня. Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».

Из-за увеличившегося интервала движения поездов временно закрывались для пассажиров четыре станции четвертой линии.

В 08:49 мск в пресс-службе подземки сообщили, что движение на линии восстановлено, метрополитен работает в штатном режиме.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в метрополитене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить