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В Новосибирске авиапассажиры устроили «бунт» перед вылетом

Происшествия

Лайнер отправился в путь после техосмотра

Новосибирск, 18 июня 2019, 09:00 — REGNUM  Проблемы с самолетом, отправлявшимся в Таиланд из Новосибирска, привели к отказу нескольких пассажиров от полета и задержке рейса. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Инцидент произошел 17 июня в аэропорту «Толмачёво» перед вылетом лайнера компании AZUR Аir в Паттайю. Самолет долго не заводился, из-за чего пассажиры потребовали заменить лайнер, а 15 человек вовсе сошли на землю. Всего на борту находились 237 пассажиров.

Лайнер отправился в путь после техосмотра, с задержкой на полтора часа. В компании Azur Air пояснили, что оборудование лайнера требовало перенастройки.

Вины перевозчика, по предварительным данным, в произошедшем нет. Самолет вылетел в технически исправном состоянии, а некоторые пассажиры покинули борт по своему желанию, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокураторы. Ведомство, тем не менее, проводит проверку.

Читайте подробнее: Запаниковавшие пассажиры отказались вылететь из Новосибирска в Таиланд

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Авиапроисшествия
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