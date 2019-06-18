Третье землетрясение произошло в китайской провинции Сычуань

Пекин, , 03:19 — REGNUM Третьи за сутки подземные толчки зафиксированы на территории китайской провинции Сычуань на юго-западе страны. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр.

Новое землетрясение произошло около в 07:35 по местному времени (02:35 мск) в уезде Чаннин городского округа Ибинь. Очаг находился на глубине 17 километров.

Напомним, накануне вечером в округе Ибинь уже произошло два мощных землетрясения — магнитудой 6,0 и 5,1. Эпицентр первого землетрясения находился на территорииуезда Чаннин, эпицентр второго — в уезде Гун.

По последним официальным данным, жертвами двух землетрясения стали по меньшей одиннадцать человек, ещё более 120 человек пострадали. Информация о последствиях нового землетрясения уточняется.

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