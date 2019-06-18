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Жертвами землетрясения в Китае стали 11 человек, ещё 120 пострадали

Происшествия

Серия подземных толчков произошла в китайской провинции Сычуань

Пекин, 18 июня 2019, 02:45 — REGNUM  Жертвами землетрясения, произошедшего 17 июня на юго-западе Китая, по последним данным, стали одиннадцать человек, ещё более 120 человек пострадали. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Два мощных землетрясения — магнитудой 6,0 и 5,1 — произошло накануне вечером в китайской провинции Сычуань. Эпицентр первого землетрясения находился на территории уезда Чаннин округа Ибинь, эпицентр второго — в уезде Гун того же округа.

Ранее сообщалось о шести погибших и 75 пострадавших в результате землетрясений.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие

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Землетрясение в Китае
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