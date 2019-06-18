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Один человек погиб в ДТП на МКАД

Происшествия

Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии

Москва, 18 июня 2019, 02:19 — REGNUM  В результате ДТП на Московской кольцевой автодороге (МКАД) погиб один человек, еще двое получили травмы, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД России.

Сообщается, что авария произошла на 12-м километре внешней стороны МКАД в районе парка «Кузьминки-Люблино». В результате ДТП автомобиль с тремя людьми перевернулся. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в городе Моршанске в Тамбовской области легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи. В результате ДТП погиб один человек, еще четверо получили травмы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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