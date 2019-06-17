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В Воронеже будут судить подростка, врезавшегося на машине в толпу

Происшествия

Следователи считают, что обвиняемый действовал намеренно

Воронеж, 17 июня 2019, 16:53 — REGNUM  В Воронеже к передаче в суд готовится громкое уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, который врезался на автомобиле в толпу людей — тогда под колесами погибли два человека. В вину ему вменяют убийство общеопасным способом и покушение на убийство, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская 17 июня.

По версии следствия, 8 июля 2018 года на улице Пешестрелецкой 17-летний подросток намеренно направил автомобиль в толпу мужчин, которые стояли рядом с местным кафе. В итоге два человека погибли на месте, третий был госпитализирован — жизнь ему спасли медики.

Сам обвиняемый в ходе предварительного следствия свою вину признал лишь частично, однако следователи уверены, что у них достаточно доказательств.

«В основу легли показания очевидцев преступления и потерпевшего, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, а также иные доказательства, собранные по уголовному делу. Обвинительное заключение утверждено прокурором, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказал исполняющий обязанности руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Сергей Ненахов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области расследуется другое резонансное дело — в апреле этого года 45-летний водитель Mercedes сбил курсанта филиала института МЧС. Курсант получил травмы и был госпитализирован. Сам водитель находится под арестом.

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Подростковая преступность
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