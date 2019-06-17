Тела женщины и ребенка обнаружены в канале в Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 16:22 — REGNUM В Карачаево-Черкесии завершены поисковые работы в Большом Ставропольском канале. Автомобиль «ВАЗ-2106» извлечен на поверхность. В нем обнаружены тела двоих погибших, сообщили ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе республиканского управления МЧС.

В настоящее время сотрудники МВД проводят следственные мероприятия, устанавливают причины трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, в МЧС по региону 16 июня в 06:30 в полицию заявил о пропаже жены и сына 50-летний житель города Усть-Джегута. Он рассказал, что 15 июня около 15:00 они выехали на машине в неизвестном направлении и их местонахождение неизвестно. Родные предположили, что мать и 12-летний ребенок поехали на сбор черешни. Находившаяся за рулем женщина не справилась с управлением, и автомобиль упал в канал.

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