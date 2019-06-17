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Автомобиль с людьми упал в Ставропольский канал в Карачево-Черкесии

Происшествия

Поиски ведутся вторые сутки

Черкесск, 17 июня 2019, 10:54 — REGNUM  В Карачево-Черкесии ищут женщину с ребенком, пропавших 16 июня. По предварительным данным, они находились в автомобиле, который упал в Большой Ставропольский канал, сообщили ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе регионального управления МЧС.

По информации родных, 52-летняя мать и 12-летний мальчик поехали на сбор черешни и не вернулись вовремя. Родственники предполагают, что находившаяся за рулем автомобиля «ВАЗ-2106» женщина не справилась с управлением и машина съехала в канал.

В течение дня 16 июня водолазы обследовали около четырех километров дна, поисковики прошли около 10 км по берегу вдоль водоема, однако поиски не дали результатов.

С 07:00 17 июня поисковые работы продолжились. В них участвуют 12 спасателей. Задействовано две единицы техники и три единицы плавсредств.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в Дагестане двое детей упали с обрыва в 70-метровый овраг. Несчастный случай произошел в Казбековском районе на окраине села Дылым. Спасти детей удалось местному участковому, услышавшему крики пострадавших. Детей, получивших травмы, доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает

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