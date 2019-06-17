На выставке в Швейцарии ребенок уронил скульптуру стоимостью €50 тыс

Базель, Швейцария, , 15:40 — REGNUM На ежегодной художественной выставке Art Basel в швейцарском Базеле была повреждена скульптура стоимостью €50 тыс., передает немецкий канал n-tv 17 июня.

Инцидент произошел по вине посетительницы с трехлетним ребенком. Женщина слишком близко подкатила коляску к стенду Matthew Marks Gallery, где стояла работа дюссельдорфского скульптора Катарины Фрич «Муха». Ребенок потянулся за пластиковым экспонатом и уронил его на пол. У «Мухи» откололось крыло.

Сотрудники выставки привлекли женщину к ответственности. Как они рассказали журналистам, их волнует не только вопрос о том, кто будет оплачивать поврежденный объект. Их беспокоит то, что после реставрации скульптура не будет первозданной работой.