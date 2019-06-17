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На выставке в Швейцарии ребенок уронил скульптуру стоимостью €50 тыс

Происшествия

Женщина подкатила коляску слишком близко к стенду с экспонатами

Базель, Швейцария, 17 июня 2019, 15:40 — REGNUM  На ежегодной художественной выставке Art Basel в швейцарском Базеле была повреждена скульптура стоимостью50 тыс., передает немецкий канал n-tv 17 июня.

Инцидент произошел по вине посетительницы с трехлетним ребенком. Женщина слишком близко подкатила коляску к стенду Matthew Marks Gallery, где стояла работа дюссельдорфского скульптора Катарины Фрич «Муха». Ребенок потянулся за пластиковым экспонатом и уронил его на пол. У «Мухи» откололось крыло.

Сотрудники выставки привлекли женщину к ответственности. Как они рассказали журналистам, их волнует не только вопрос о том, кто будет оплачивать поврежденный объект. Их беспокоит то, что после реставрации скульптура не будет первозданной работой.

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Художественные выставки
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