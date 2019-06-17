Призывник из Орловской области погиб на Кубани

Орел, , 14:03 — REGNUM Призывник из Орловской области погиб в военной части в Краснодарском крае. В военной части родным сообщили, что парень покончил с собой, но родители юноши уверены: его либо довели до суицида, либо убили.

Как пишет «Орёл-Регион», Игорь Ф. был призван на срочную военную службу осенью 2018 года, его направили в 97-й отдельный путевой железнодорожный батальон города Курганинска Краснодарского края. И почти сразу, рассказывают родители, Игорь начал звонить домой и просить прислать ему денег — такие звонки поступали регулярно. Родителям и брату юноша жаловался на дедовщину в части. В мае, говорят родители юноши, Игоря сильно избили, 1 июня он попросил прислать родителей две тысячи рублей. Прислать смогли только 500. А 2 июня родителям позвонили из части и сообщили, что Игорь покончил с собой.

Когда тело юноши доставили в родной Мценск, местные врачи зафиксировали множественные гематомы и ссадины. Родители юноши обратились в орловскую региональную общественную организацию «Совет солдатских матерей» с просьбой оказать содействие в установлении истинной причины смерти сына.

«Я предполагаю, что Игоря довели до самоубийства либо убили. Предсмертная записка, скорее всего, была написана не им или под диктовку. Сейчас проводится почерковедческая экспертиза. Если бы родители сразу обратились к нам, я бы выехала в эту войсковую часть и провела беседу с офицерами и военнослужащими. Иногда бывает достаточно одного телефонного звонка, чтобы положение в части улучшилось», — говорит председатель ОРОО «Совет солдатских матерей» Валентина Старовойтова.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года при странных обстоятельствах на полигоне под Воронежем погиб призывник из Краснодарского края. На голове у юноши нашли пакет, руки за спиной были связаны скотчем, на теле нашли ссадины. В пресс-службе Западного военного округа сначала заявили, что признаков насильственной смерти не обнаружено. Позже СК возбудил дело по статье об убийстве, а спустя некоторое время стало известно еще об одной версии следствия — суициде. По данным на середину мая подозреваемых в деле о гибели солдата не было.