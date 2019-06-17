На Украине в ДТП с автобусом погиб один человек

Харьков, Украина, , 12:18 — REGNUM На Украине в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Харьковской области погиб один человек, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Отмечается, что ДТП произошло ночью 17 июня на автодороге Киев — Харьков — Довжанский в Харьковской области. Столкнулись автобус и автомобиль Geely. Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.

В результате водитель Geely погиб на месте. В момент ЧП в салоне автобусе находились 50 человек, водитель и пассажиры не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в Винницкой области Украины столкнулись два легковых транспортных средства. В результате инцидента погибли четыре человека, еще четыре — пострадали.

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