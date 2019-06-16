На Украине в ДТП погибли четыре человека

Винница, Украина, , 19:46 — REGNUM В Винницкой области столкнулись два легковых транспортных средства — Audi и Volkswagen. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

ДТП произошло в субботу, 15 июня, на автодороге Тростянец — Ободовка в Тростянецком районе. По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, еще четыре — пострадали.

«На месте аварии работали спасатели, следственно-оперативная группа Нацполиции и криминалисты», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины аварии.

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