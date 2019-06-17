В «Пулково» задержали супругов, укравших крупную сумму при вылете в Турцию

Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM В петербургском аэропорту «Пулково» Санкт-Петербурга при возвращении из Антальи (Турция) задержана супружеская пара, перед вылетом на курорт похитившая более 200 тыс. рублей у другого пассажира. Теперь злоумышленникам грозит «отдых» в местах лишения свободы.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, пострадавший мужчина вылетел на отдых в Анталью, но перед полетом забыл в месте общего пользования свою сумку. В ней находились денежные средства в разных валютах на общую сумму свыше 213 тыс. рублей и мобильный телефон. Супруга потерпевшего обратилась в транспортную полицию.

Сотрудники угрозыска установили, что чужие деньги присвоила себе супружеская чета, в возрасте 59 и 61 года, которая также вылетала в тот день в Анталью. Увидев забытую сумку, мужчина взял ее, в укромном месте вместе с женой вынул всё содержимое, и с похищенными деньгами чета уехала на отдых.

«При возвращении из курортного города злоумышленники, подозреваемые в тайном хищении чужого имущества, задержаны транспортными полицейскими. Похищенные денежные средства изъяты в полном объеме. Дама их хранила в декольте», — рассказали в транспортной полиции.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Добавим, что кражи в аэропорту происходят нередко, но чаще всего транспортным полицейским удается задержать злоумышленников на месте. Иногда их задерживают в аэропортах назначения или по возвращении в Петербург.

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