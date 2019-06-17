В Якутии за сутки обгорело 127,8 тыс. га природных территорий

Якутск, , 06:04 — REGNUM В 19-ти районах Якутии действуют природные пожары. Общая площадь охваченной огнём территории составляет более 127,8 тыс. га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Тушатся только девять пожаров площадью 184,6 га: остальные 56 возгораний, которыми за сутки выжжено 127,6 тыс. га, находятся в труднодоступных отдалённых местах, и за ними ведётся космический мониторинг.

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К борьбе с огнём в местах, подлежащих тушению, привлечён 221 человек и 15 единиц техники. Предварительной причиной возгораний в Олёкминском, Усть-Алданском, Нюрбинском, Томпонском и Хангаласском районах называются сухие грозы, в Якутске — неосторожное обращение с огнём, в Верхоянском районе — переход огня на лесной фонд с земель иных категорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верхоянском районе Якутии из-за природных пожаров был объявлен режим ЧС. Этому предшествовало то, что минэкологии республики обвинило администрацию Верхоянского района в игнорировании ситуации с природными пожарами. Причиной удручающей ситуации с возгораниями стали в том числе неконтролируемые сельскохозяйственные палы. Ситуация усугублялась тем, что огонь подошёл близко к сёлам Бетенкес и Хайысардах.

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