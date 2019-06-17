Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в Японии

Токио, , 04:06 — REGNUM Жители японской префектуры Ибараки ощутили землетрясения магнитудой 5,2 единицы, сообщает 17 июня агентство Xinhua со ссылкой на данные Японского метеорологического агентства.

По данным службы, колебания земной поверхности были зафиксированы в 08:00 по местному времени (02:00 мск). Очаг залегал на глубине 80 км.

Согласно японской семибалльной шкале, интенсивность землетрясения составила 4 балла.

К настоящему времени сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Об угрозе цунами не сообщалось.