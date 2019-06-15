В Новой Зеландии в результате крушения самолёта погиб пилот

Веллингтон, , 19:19 — REGNUM Один человек погиб в результате крушения легкомоторного самолёта в Новой Зеландии. Об этом 15 июня сообщает агентство «Синьхуа».

ЧП случилось 14 июня на полуострове Коромандел на Северном острове. Самолётом управлял один пилот, который погиб на месте крушения.

По данным, полученным полицией, самолёт вылетел в первой половине дня 14 июня из аэропорта Уитианга на полуострове Коромандел. Пунктом назначения самолёта был аэропорт Ардмор вблизи города Окленд.

Но из-за неблагоприятной погоды самолёт не смог приземлиться в аэропорту назначения и направился обратно в Коромандел. Но в аэропорт самолёт не прибыл.

По данным диспетчерской службы аэропорта, самолёт исчез с радаров в горах полуострова.

Поисково-спасательная группа смогла прибыть на место крушения самолёта лишь утром 15 июня из-за сложных метеорологических условий. В настоящее время ведётся расследование причин и обстоятельств авиапроисшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении легкомоторного самолёта во время авиашоу в Польше.

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