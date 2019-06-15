Суббота, 15 Июня 2019 года
19:19:40 МСК

В Новой Зеландии в результате крушения самолёта погиб пилот

Происшествия

Причиной крушения могло стать ухудшение погодных условий

Веллингтон, 15 июня 2019, 19:19 — REGNUM  Один человек погиб в результате крушения легкомоторного самолёта в Новой Зеландии. Об этом 15 июня сообщает агентство «Синьхуа».

ЧП случилось 14 июня на полуострове Коромандел на Северном острове. Самолётом управлял один пилот, который погиб на месте крушения.

По данным, полученным полицией, самолёт вылетел в первой половине дня 14 июня из аэропорта Уитианга на полуострове Коромандел. Пунктом назначения самолёта был аэропорт Ардмор вблизи города Окленд.

Но из-за неблагоприятной погоды самолёт не смог приземлиться в аэропорту назначения и направился обратно в Коромандел. Но в аэропорт самолёт не прибыл.

По данным диспетчерской службы аэропорта, самолёт исчез с радаров в горах полуострова.

Поисково-спасательная группа смогла прибыть на место крушения самолёта лишь утром 15 июня из-за сложных метеорологических условий. В настоящее время ведётся расследование причин и обстоятельств авиапроисшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении легкомоторного самолёта во время авиашоу в Польше.

Читайте ранее в этом сюжете: Легкомоторный самолет упал в реку в Польше

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить