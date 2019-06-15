Под Екатеринбургом загорелся грузовик после столкновения с цементовозом

Екатеринбург, , 05:38 — REGNUM В Свердловской области цементовоз врезался в грузовой автомобиль, от чего фура опрокинулась и загорелась, сообщает «Уральский меридиан».

Сообщается, что ДТП произошло на участке ЕКАД между Серовским и Московским трактами. По предварительным данным, водитель цементовоза не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Грузовик от столкновения опрокинулся и загорелся. В результате аварии пострадал водитель цементовоза, его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в районе Тушети в Грузии автомобиль с туристами упал в ущелье. Сообщается, что водитель автомобиля не справился с управлением и машина вылетела с дороги и упала в ущелье. Погиб один человек, еще один получил травмы.

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