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ИГ* взяло ответственность за нападение на военную базу в Нигерии

Происшествия

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

ИГ* взяло ответственность за нападение на военную базу в Нигерии
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Терроризм

Абуджа, 14 июня 2019, 16:14 — REGNUM  Боевики западноафриканского филиала «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за нападение на нигерийскую военную базу в северо-восточном штате Борно. Об этом сообщает 14 июня агентство Reuters.

Нападение произошло в среду, 12 июня, в городе Карето. По последним данным, в результате инцидента погибли 20 солдат.

Ранее источники в Службе безопасности Нигерии сообщили, что военная база, находящаяся в 130 км (80 миль) от столицы штата Майдугури, была захвачена, а командир убит.

После штурма боевики покинули Карето, но остались в этом районе, сообщили источники. Нигерийская армия не ответила на запросы о комментариях.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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