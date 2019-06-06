В Харьковской области взорвали и ограбили банкомат

с. Рогань, Украина, , 10:41 — REGNUM В посёлке Рогань Харьковской области неизвестные взорвали банкомат и унесли кассеты с деньгами, заявили 6 июня в пресс-службе нацполиции области.

«На месте происшествия полицейские установили, что неизвестные лица повредили банкомат путем подрыва с использованием неизвестного вещества и совершили кражу кассет с деньгами», — сказано в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Сумма ущерба неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепродзержинске злоумышленники взорвали банкомат, находившийся недалеко от школы.

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