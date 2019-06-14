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Военные Турции во время операции обезвредили 48 членов РПК в Ираке — СМИ

Происшествия

Спецоперация продолжается с 27 мая

Анкара, 14 июня 2019, 11:05 — REGNUM  Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 48 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецопераций на севере Ирака. Об этом 14 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Турецкие силовики проводят военную компанию «Коготь» по борьбе с курдскими повстанцами, имеющими укрытия на территории соседнего государства. 48 человек были обезврежены в период с 27 мая по 14 июня.

Напомним, термин «нейтрализован» используется турецкими военными для обозначения как ликвидированного противника, так и попавшего в плен или сдавшегося добровольно.

Рабочая партия Курдистана ведет активную борьбу с правительством Турции за право создания собственной автономии в рамках государства. Для боевых действий также используется территория Ирака, где повстанцы имеют укрытия.

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