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На «синей» ветке метро в Москве произошёл сбой из-за бесхозного предмета

Происшествия

Пассажиров поезда высаживали на станции «Курская»

Москва, 13 июня 2019, 20:58 — REGNUM  На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена вечером 13 июня произошёл сбой в движении поездов из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

«Из-за бесхозного предмета высаживали пассажиров из одного поезда на станции «Курская» Арбатско-Покровской линии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состав был убран с линии для проверки. К настоящему времени движение на линии введено в график. Других подробностей инцидента в сообщении не приводится.

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ЧП в метрополитене
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