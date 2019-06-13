На «синей» ветке метро в Москве произошёл сбой из-за бесхозного предмета

Москва, , 20:58 — REGNUM На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена вечером 13 июня произошёл сбой в движении поездов из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

«Из-за бесхозного предмета высаживали пассажиров из одного поезда на станции «Курская» Арбатско-Покровской линии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состав был убран с линии для проверки. К настоящему времени движение на линии введено в график. Других подробностей инцидента в сообщении не приводится.