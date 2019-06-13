Нападение на деревню в Мали: более 100 жителям удалось спастись

Санга, Мали, , 08:28 — REGNUM Около 108 человек из деревни в центральном Мали, которая в воскресенье, 9 июня, подверглась нападению, были обнаружены в целости и сохранности, передает ВВС Africa.

Мэр Али Доло сообщил, что в настоящее время обнаруженная группа людей пребывает в шоковом состоянии. Всего в деревне проживали около 300 жителей, передает CNN.

Напомним, что 9 июня в результате нападения на деревню Собаме, расположенную недалеко от города Санга в регионе Мопти, были обнаружены 95 тел, многие из них были сожжены.

В последние месяцы Мали переживает вспышку нападений на мирных жителей. Некоторые из атак были джихадистскими, другие — столкновениями между охотниками этноса догон и скотоводами этноса фула.

Миротворческая миссия ООН в Мали направила поддержку в регион, чтобы предотвратить эскалацию насилия. В своем докладе от 31 мая 2019 года миссия ООН заявила, что ситуация в сфере безопасности в Мали «продолжает ухудшаться». В 2019 году были убиты сотни человек, по данным ООН.

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