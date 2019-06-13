Четверг, 13 Июня 2019 года
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СМИ: в Екатеринбурге погиб полковник МВД из Москвы

Происшествия

Покончил с собой?

Екатеринбург, 13 июня 2019, 06:52 — REGNUM  В Екатеринбурге погиб полковник полиции, прибывший из Москвы для участия в инспекции деятельности Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. Об этом пишут местные СМИ.

Издания ссылаются на анонимную информацию из паблика «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте». По данным из паблика, тело полковника было найдено в одном из отелей города. Мужчина якобы покончил с собой.

Примечательно, что начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых пояснил журналистам, что дела о гибели людей расследует Следственный комитет. В самом же СКР представителям СМИ заявили, что не владеют информацией об этом происшествии.

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Самоубийства
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