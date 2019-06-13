СМИ: в Екатеринбурге погиб полковник МВД из Москвы

Екатеринбург, , 06:52 — REGNUM В Екатеринбурге погиб полковник полиции, прибывший из Москвы для участия в инспекции деятельности Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. Об этом пишут местные СМИ.

Издания ссылаются на анонимную информацию из паблика «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте». По данным из паблика, тело полковника было найдено в одном из отелей города. Мужчина якобы покончил с собой.

Примечательно, что начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых пояснил журналистам, что дела о гибели людей расследует Следственный комитет. В самом же СКР представителям СМИ заявили, что не владеют информацией об этом происшествии.