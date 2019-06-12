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В Крыму рядом с пляжем прогремели три мощных взрыва

Происшествия

Четыре боеприпаса особой мощности времён Великой Отечественной войны были обезврежены взрывотехниками МЧС

Симферополь, 12 июня 2019, 18:28 — REGNUM  Три морских мины и авиабомба общим весом 3,5 тонны были взорваны специалистами МЧС в курортном поселке Орджоникидзе в Крыму, сообщает 12 июня пресс-служба регионального управления МЧС России.

Дайверы обнаружили в 100 метрах от берега на 13-метровой глубине подозрительный предмет. Специалисты МЧС опознали его как 1000-кг авиационную магнитную донную мину АМД-1000, применявшуюся ВВС СССР во время Великой Отечественной войны.

Рядом с ней были обнаружены ещё две аналогичные мины, а также немецкая 500-кг авиабомба SD-500.

Опасные находки решено было ликвидировать на месте. Отдыхающих на пляже людей вывели за пределы опасной зоны.

В результате взрывов никто не пострадал.

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