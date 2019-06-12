В аэропорту Португалии задержан пассажир, кричавший о бомбе в самолёте

Порту, Португалия, , 15:07 — REGNUM Мужчина был задержан полицией в аэропорту города Порту в Португалии после выкриков о бомбе на борту авиалайнера. Об этом 12 июня сообщает издание The Portugal News.

Авиарейс прибывал из Бергамо в Порту и уже заходил на посадку, когда один из пассажиров начал кричать о бомбе, которую он, якобы, заложил на борту самолёта.

Самолёт после посадки был помещён в спецзону, где специалисты экстренных служб провели тщательную проверку авиалайнера. При этом все пассажиры вынуждены были оставаться на борту самолёта.

Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Зачинщик инцидента был задержан полицией, он оказался гражданином Италии.

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