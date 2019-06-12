Сразу на двух камчатских вулканах зафиксированы пепловые выбросы

Петропавловск-Камчатский, , 12:36 — REGNUM Пепловые выбросы высотой более четырёх километров зафиксированы на камчатских вулканах Ключевской и Шивелуч. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Пепловые выбросы были зафиксированы группой наблюдения за вулканической активностью «KVERT», а также Камчатским филиалом единой геофизической службы РАН. Высота пеплового столба на вулкане Ключевском составила до 5000 метров при высоте самого вулкана 4750 метров. Высота выброса пепла на вулкане Шивелуч составила 4500 метров при высоте вулкана 3283 метров.

Шлейф пеплового выброса от вулкана Ключевской протянулся на 68 километров к северо-западу от него, шлейф пепла от вулкана Шивелуч протянулся на 15 километров к северо-западу.

При этом отмечается, что на пути пепловых выбросов от обеих вулканов населённых пунктов нет. Выпадения пепла в населённых пунктах Камчатского края не зарегистрировано.

Международные авиационные трассы вблизи вулканов Шивелуч и Ключевской не проходят. Тем не менее, вулканам был присвоен «оранжевый», самый высокий, код авиационной опасности.

Туристических групп в районе вулканов не зарегистрировано. ГУ МЧС РФ по региону рекомендовало жителям и гостям края воздержаться от походов в район вулканов Шивелуч и Ключевской. Кроме того, спасатели напомнили о правилах поведения при пеплопаде в населённых пунктах. В частности, ГУ МЧС рекомендует гражданам не выходить на улицу при пеплопаде, плотно закрыть окна и двери, укрыть бытовую технику плотной тканью либо плёнкой.

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