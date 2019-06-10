В Индонезии произошло извержение вулкана Синабунг

Медан, Индонезия, , 11:11 — REGNUM Центр геологии вулканологии и смягчения последствий стихийных бедствий министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии объявил об извержении вулкана Синабунг на Суматре, сообщает информационный портал Detik.

Известно, что извержение вулкана произошло 9 июня в 16:28 по местному времени. Вулкан Синабунг выбросил столб дыма и пепла на высоту более 7000 метров.

Жителей близлежащих деревень и туристов просят не приближаться к вулкану в радиусе 3 км, а также не выходить на улицу без специальных масок из-за вулканического пепла.

Напомним, вулкан Синабунг один из 120 действующих вулканов Индонезии. Спящий более 400 лет вулкан впервые проснулся в 2010 году. Тогда около 12 тысяч жителей индонезийского острова Суматра были вынуждены покинуть свои дома.