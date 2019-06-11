Вторник, 11 Июня 2019 года
08:29:31 МСК

За месяц при налете ВВС Турции в Ираке погибли двое мирных граждан

Происшествия

Четверо получили ранения

Анкара, 11 июня 2019, 08:28 — REGNUM  За прошедший месяц в Иракском Курдистане от действий турецкой авиации погибли два человека, еще четверо получили ранения, об этом 10 июня сообщает Kurdistan.ru.

Вооруженные силы Турции ведут активную борьбу с повстанцами из Рабочей партии Курдистана (РПК), имеющими укрытия на территории Ирака. Атаки ВВС Турции зачастую приводят к гибели мирных граждан.

Руководство Иракского Курдистана обвиняет РПК в провоцировании конфликта, снимая при этом ответственность с турецкой стороны.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, США, а также рядом стран Евросоюза террористической организацией, поэтому в этих государствах ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создание собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции отметили годовщину гибели учительницы музыки, погибшей от рук РПК

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить