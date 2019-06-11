Вторник, 11 Июня 2019 года
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Альпинисты начали подъём к месту гибели спортсменов на горе Нандадеви

Происшествия

Подъем займет несколько дней

Нью-Дели, 11 июня 2019, 08:18 — REGNUM  В Индии группа альпинистов начала подъем к месту гибели международной команды спортсменов, ставших жертвами лавины при восхождении на гору Нандадеви в Гималаях, сообщил в эфире телеканала NDTV представитель Индийской федерации альпинизма Манидер Кохли.

«Наша цель состоит в том, чтобы определить местоположение тел и узнать, есть ли возможность спустить их вниз», — сказах Кохли.

По его словам, подъем на место гибели спортсменов займет несколько дней. Если эвакуация тел окажется невозможна, похороны погибших будут проведены в горах, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, группа спортсменов состояла из двух граждан США, четырех граждан Великобритании и граждан Индии и Австралии. 13 мая они вышли из базового лагеря. Спортсмены планировали подняться на восточную вершину пика Нандадеви и 31 мая вернуться обратно в лагерь, однако связь с ними была потеряна.

Отметим, что с начала весеннего сезона восхождения в 2019 году в Гималаях погибли 20 человек, из них десять человек погибли при восхождении либо после восхождения на гору Эверест. Четыре смерти зафиксированы на горе Макалу, три — на горе Канченджанга и по одной на горах Лхоцзе, Аннапурна и Чо-Ойю.

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