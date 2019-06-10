Эксперты усомнились в озвученных причинах катастрофы японского истребителя

Токио, , 23:13 — REGNUM 10 июня выпущен пресс-релиз вооруженных сил Японии, в котором названа вероятная причина катастрофы японского истребителя F-35A 9 апреля 2019 года. Самолет производства компании Lockheed Martin исчез с экранов радаров во время учений с тремя другими самолетами F-35A во время полета над океаном. 41-летний пилот погиб.

В пресс-релизе говорится, что пространственная дезориентация, вероятно, привела к тому, что истребитель-невидимка F-35A упал в Тихий океан на скорости более 1100 километров в час. По мнению минобороны Японии, кажется весьма вероятным, что пилот страдал головокружением и не знал о своем состоянии.

Также сообщается, что «крушение было результатом действий человека, но это не считается ошибкой пилота». В пресс-релизе отмечается, что «нет признаков того, что была проблема с самолетом».

Подобные формулировки пресс-релиза вызвали здоровый скептицизм у авиационных экспертов портала Defense-aerospace.com:

«Таким образом, пилот того, что считается самым передовым боевым самолетом в мире, падает в море из-за «пространственной дезориентации», но это «не считается ошибкой пилота», а также не было «никаких проблем с самолетом». И все же он разбился, убив своего пилота, 41-летнего майора Акинори Хосоми».

По мнению экспертов, теперь производитель истребителя должен объяснить следующее: как самолет, обладающий самыми передовыми в мире возможностями по информированию о ситуации, может дезориентировать своего пилота — ветерана полетов на реактивных истребителях с более чем 3200 часами налета, около 60 из них на F-35 A — до падения в воду со скоростью 1100 километров в час.

Эксперты также подчеркивают, что минобороны Японии не объясняет, как оно определило скорость удара самолета о водную поверхность, так как регистратор полётных данных, который удалось поднять со дна океана, «был сильно поврежден, а носитель данных отсутствовал».