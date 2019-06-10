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Губернатор Нью-Йорка успокаивает горожан после инцидента с вертолетом

Происшествия

«Это не теракт, и это не 11 сентября!»

Нью-Йорк, США, 10 июня 2019, 23:04 — REGNUM  В инциденте с вертолётом, упавшим на крышу одного из высотных зданий Манхеттена, нет никаких признаков теракта, заявил 10 июня губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в эфире телеканала CBS.

Кроме того, Куомо посоветовал всем жителям города, страдающим посттравматическим расстройством после теракта 11 сентября, не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

По его словам, в данном случае нет ничего похожего на теракт 11 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня на крышу одного из небоскрёбов Нью-Йорка рухнул вертолёт. Возникший при этом пожар быстро удалось потушить.

Пилот вертолёта погиб.

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Авиапроисшествия
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