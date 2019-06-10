В Воронеже в здании ЮВЖД прошли обыски

Воронеж, , 21:07 — REGNUM Обыски провели сотрудники силовых ведомств в воронежском отделении Юго-Восточной железной дороги 10 июня. Оперативно-следственные мероприятия проводили сотрудники УФСБ и СУ СКР по региону.

По информации СУ СКР по Воронежской области, следственные действия проводились в рамках уголовного дела по факту мошеннических действий — речь идет о хищении средств, принадлежащих банку, на сумму около 600 тыс. рублей.

«В рамках возбужденного уголовного дела по факту мошеннических действий лиц, похитивших принадлежащие банку денежные средства в сумме около 600 тысяч рублей следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, закрепление доказательственной базы», — уточнила старший помощник СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.

По неофициальной информации, речь идет о хищении денег, которые были выделены одним из банков на проведение благотворительных экскурсий, которые состоялись в августе прошлого года: из двух миллионов рублей по назначению было использовано лишь 1,4 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года силовики уже приходили в здание ЮВЖД. Тогда дело возбудили в отношении начальника Юго-Восточной дирекции тяги. Его заподозрили в приемке работ по организации Дня железнодорожника в 2017 году, которые фактически выполнены подрядчиком не были