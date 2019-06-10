Понедельник, 10 Июня 2019 года
21:17:38 МСК

Сотрудники УФСБ Краснодарского края задержали криминального «авторитета»

Происшествия

По статье о мошенничестве

Сотрудники УФСБ Краснодарского края задержали криминального «авторитета»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Закон

Геленджик, Краснодарский край, 10 июня 2019, 20:56 — REGNUM  О задержании члена организованного преступного сообщества, так называемого «смотрящего» по городу Геленджику сообщила пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю 10 июня. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, задержанный причастен к реализации мошеннической схемы вымогательства двух миллионов рублей у одного из предпринимателей в Новороссийске: бизнесмену предлагалось якобы содействие при сдаче в эксплуатацию строительного объекта.

Отметим, что осенью 2018 года в Краснодаре был задержан 32-летний участник организованного преступного сообщества — у него при себе нашли оружие и патроны. За незаконное ношение оружия он получил условный срок.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить