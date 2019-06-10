Сотрудники УФСБ Краснодарского края задержали криминального «авторитета»

Геленджик, Краснодарский край, , 20:56 — REGNUM О задержании члена организованного преступного сообщества, так называемого «смотрящего» по городу Геленджику сообщила пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю 10 июня. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, задержанный причастен к реализации мошеннической схемы вымогательства двух миллионов рублей у одного из предпринимателей в Новороссийске: бизнесмену предлагалось якобы содействие при сдаче в эксплуатацию строительного объекта.

Отметим, что осенью 2018 года в Краснодаре был задержан 32-летний участник организованного преступного сообщества — у него при себе нашли оружие и патроны. За незаконное ношение оружия он получил условный срок.