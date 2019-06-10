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В Свердловской области младенца выбросили из окна

Происшествия

Спас ребёнка оказавшийся рядом мужчина

Североуральск, Свердловская область, 10 июня 2019, 19:18 — REGNUM  В свердловском Североуральске трёхмесячного ребёнка выбросили из окна первого этажа. Подозреваемый задержан по подозрению в покушении на убийство малолетнего, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления СКР.

Инцидент произошёл вечером 6 июня. Как сообщил правоохранителям 44-летний гражданин, спасший младенца, он услышал звук разбитого стекла и поспешил на место. Здесь он увидел, что неизвестный молодой человек собирается сбросить ребёнка вниз. Очевидец успел поймать выброшенного младенца.

Известно, что ребёнок родился в марте 2019 года. А молодой человек находился в гостях. Мать мальчика в момент ЧП отходила в магазин. Травм ребёнок не получил. Подозреваемый в покушении на убийство в момент преступления был пьян. Сейчас он задержан. Ему уже предъявлено обвинение. Также компетентные органы изучат условия пребывания мальчика в семье.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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