В Свердловской области младенца выбросили из окна

Североуральск, Свердловская область, , 19:18 — REGNUM В свердловском Североуральске трёхмесячного ребёнка выбросили из окна первого этажа. Подозреваемый задержан по подозрению в покушении на убийство малолетнего, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления СКР.

Инцидент произошёл вечером 6 июня. Как сообщил правоохранителям 44-летний гражданин, спасший младенца, он услышал звук разбитого стекла и поспешил на место. Здесь он увидел, что неизвестный молодой человек собирается сбросить ребёнка вниз. Очевидец успел поймать выброшенного младенца.

Известно, что ребёнок родился в марте 2019 года. А молодой человек находился в гостях. Мать мальчика в момент ЧП отходила в магазин. Травм ребёнок не получил. Подозреваемый в покушении на убийство в момент преступления был пьян. Сейчас он задержан. Ему уже предъявлено обвинение. Также компетентные органы изучат условия пребывания мальчика в семье.