Понедельник, 10 Июня 2019 года
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В Польше снова напали на священника

Происшествия

Пострадавший ранен ножом в грудь, он госпитализирован

Варшава, 10 июня 2019, 14:54 — REGNUM  Как сообщил депутат верхней палаты парламента Польши от партии «Право и Справедливость» Рафал Слюсаж, 10 июня в 7 часов утра произошло нападение на священника, который входил в костёл Богородицы на Песке в районе Тумский Остров во Вроцлаве перед началом Латинской мессы.

Священник был ранен ножом в грудь. 57-летний виновник нападения был сразу задержан, мотивы его действий пока неизвестны. По словам свидетелей, он сначала изъявил желание «поговорить со святым отцом».

Пострадавший 48-летний ксёндз доктор богословия Иреней Бакаларчук получил травму лёгкого, он доставлен в больницу скорой помощи и готовится к операции.

«Его состояние стабильное. Жизни священника опасность не угрожает», — передаёт слова пресс-секретаря больницы Моники Ковальской газета Rzecpospolita.

Это уже не первый случай нападения на клириков в Польше в последние месяцы. В последнее время Польшу сотрясают скандалы на религиозной почве. Защитники церкви и антиклерикалы жёстко критикуют друг друга. Крупнейшими скандалами стали премьера фильма «Только никому не говори» о педофилии в церкви, и гей-парад в Гданьске, на котором ЛГБТ-активисты надругались над религиозными символами.

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Нападения на представителей духовенства
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