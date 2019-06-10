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Суд Индии приговорил к смерти шестерых убийц и насильников 8-летней девочки

Происшествия

Преступление, произошедшее в январе 2018 года, всколыхнуло Индию

Нью-Дели, 10 июня 2019, 14:09 — REGNUM  Суд Индии вынес смертные приговоры шестерым обвиняемым по делу о громком изнасиловании и убийстве 8-летней девочки, совершенном в январе 2018 года, об этом 10 июня сообщает Geo TV.

«Шесть человек были признаны виновными, один оправдан», — заявил один из адвокатов, участвующих в процессе.

Преступление, вызвавшее возмущение по всей Индии, произошло в январе 2018 года. 8-летняя девочка была похищена и спустя неделю обнаружена мертвой со следами насилия.

Жертвой стал ребенок из семьи кочевых пастухов в провинции Джамму и Кашмир. Среди преступников были и сотрудники правоохранительных органов. Первоначально дело пытались замолчать, однако это не произошло, благодаря широкому общественному резонансу.

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