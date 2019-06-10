Во Львове свадьба закончилась массовым отравлением

Львов, Украина, , 12:32 — REGNUM Во Львове 18 человек попали в больницу с симптомами пищевого отравления, сообщило 9 июня информационное агентство УНИАН.

В областной инфекционной больнице оказались гости ресторана «Червона рута», в котором они праздновали свадьбу.

«18 пациентов, в т. ч. один ребенок, с высокой температурой, рвотой, поносом госпитализированы в областную инфекционную больницу. Состояние пациентов — средней тяжести», — рассказали в городском совете.

В полиции уточнили, что среди пострадавших двое детей 7 и 9 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черновицкой области отравились 30 детей, отдыхавших в лагере. Полиция и специалисты выясняют причины случившегося.

Читайте также: В Черновицкой области в лагере отдыха отравились 30 детей