Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Во Львове свадьба закончилась массовым отравлением

Происшествия

Госпитализированы двое детей

Львов, Украина, 10 июня 2019, 12:32 — REGNUM  Во Львове 18 человек попали в больницу с симптомами пищевого отравления, сообщило 9 июня информационное агентство УНИАН.

В областной инфекционной больнице оказались гости ресторана «Червона рута», в котором они праздновали свадьбу.

«18 пациентов, в т. ч. один ребенок, с высокой температурой, рвотой, поносом госпитализированы в областную инфекционную больницу. Состояние пациентов — средней тяжести», — рассказали в городском совете.

В полиции уточнили, что среди пострадавших двое детей 7 и 9 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черновицкой области отравились 30 детей, отдыхавших в лагере. Полиция и специалисты выясняют причины случившегося.

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Массовые пищевые отравления
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