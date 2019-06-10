В Черновицкой области в лагере отдыха отравились 30 детей

Черновцы, Украина, 10 июня 2019, 07:41 — REGNUM У 30 отдыхающих детского лагеря в селе Репужинцы Черновицкой области зафиксированы симптомы пищевого отравления, сообщило 10 июня местное информационное агентство АСС.
«Сообщение о жалобах на боль в животе и рвоту у тридцати детей получили 9 июня. Сейчас в лагерь выехали специалисты из лаборатории и медики Заставновской центральной районной больницы», — рассказал заместитель директора Черновицкого областного лабораторного центра Сергей Торский.
В данный момент специалисты пытаются выяснить, что же стало причиной массового отравления.
Как сообщило ИА REGNUM, ранее в Николаеве у шести посетителей кафе диагностировали сальмонеллёз. Людей госпитализировали в состоянии разной степени тяжести.
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