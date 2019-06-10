Понедельник, 10 Июня 2019 года
07:49:21 МСК

В Черновицкой области в лагере отдыха отравились 30 детей

Происшествия

Специалисты выясняют причину происшествия

Черновцы, Украина, 10 июня 2019, 07:41 — REGNUM  У 30 отдыхающих детского лагеря в селе Репужинцы Черновицкой области зафиксированы симптомы пищевого отравления, сообщило 10 июня местное информационное агентство АСС.

«Сообщение о жалобах на боль в животе и рвоту у тридцати детей получили 9 июня. Сейчас в лагерь выехали специалисты из лаборатории и медики Заставновской центральной районной больницы», — рассказал заместитель директора Черновицкого областного лабораторного центра Сергей Торский.

В данный момент специалисты пытаются выяснить, что же стало причиной массового отравления.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее в Николаеве у шести посетителей кафе диагностировали сальмонеллёз. Людей госпитализировали в состоянии разной степени тяжести.

Читайте также: В Николаеве госпитализированы шесть человек с сальмонеллёзом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Массовые пищевые отравления
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить