Сотрудницу «Алросы» обвинили в краже алмазов на миллионы долларов

Москва, , 10:33 — REGNUM Следователи и сотрудники ФСБ задержали трех участников преступной группы, которые обвиняются в хищении у компании «Алроса» высококачественного алмазного сырья на миллионы долларов, сообщает 10 июня пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в преступную группу входили сотрудница компании, которая непосредственно похищала алмазы, посредник, а также мужчина, отвечающий за сбыт камней.

Участники преступной группы были задержаны с поличным 6 июня при попытке хищения очередной партии алмазов на сумму более 22 млн рублей. В ходе обысков у них было обнаружено около 500 природных алмазов массой более 2 тыс. карат и 11 бриллиантов. Общая стоимость похищенного составляет более $5 млн и €500 тыс.

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По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 («Кража») и ч. 2 ст. 191 («Незаконный оборот природных драгоценных камней») УК РФ. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Казани у сотрудника ювелирного дома был похищен мешок с бриллиантами на общую сумму 133 млн рублей. Драгоценности привезли на профильную выставку, но один из мешков пропал. Менеджер компании обнаружил пропажу в аэропорту. Известно, что похитителями стали два иностранных гражданина.

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