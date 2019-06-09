ДТП на Украине: пострадали 16 человек

Львов, Украина, , 19:26 — REGNUM Во Львовской области Украины столкнулись три транспортных средства — грузовик «ГАЗ», автомобиль «Опель Комбо» и микроавтобус «Мерседес Бенц». Кроме того, бочка, которую перевозил водитель «Газа», выпала и повредила автомобили «Шевроле Каптива» и «Хонда СРВ». Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

ДТП произошло в субботу, 8 июня, на автодороге Львов — Тернополь на улице Объездной в городе Золочев. По последним данным, в результате инцидента пострадали 16 человек.

«По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины», — говорится в сообщении.

Причины ДТП пока неизвестны.

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