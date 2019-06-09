Воскресенье, 9 Июня 2019 года
16:50:28 МСК

Жертвами массового ДТП в Польше стали шесть человек

Происшествия

Столкнулись грузовой и несколько легковых автомобилей

Жертвами массового ДТП в Польше стали шесть человек
Цитата из х∕ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания
Массовое ДТП

Варшава, 9 июня 2019, 16:45 — REGNUM  Шесть человек погибли, ещё 11 пострадали в результате столкновения сразу нескольких автомобилей на северо-западе Польши. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба государственной пожарной охраны страны.

ДТП произошло на автотрассе А6 в Щецине в 500 метрах от съезда на Вильгово в направлении Свиноуйстья. Грузовой автомобиль столкнулся с шестью легковыми. В результате столкновения возник пожар.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Дорога заблокирована в обоих направлениях. Водителей, которые планируют проезжать данный участок трассы, просят воспользоваться объездными дорогами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Томской области. Водитель совершил наезд на двух пешеходов. В результате аварии погибли пешеход и воитель. Второй пешеход госпитализирован с травмами.

Читайте ранее в этом сюжете: Опасный ядохимикат в результате ДТП попал в реку в Винницкой области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить