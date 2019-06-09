Жертвами массового ДТП в Польше стали шесть человек

Варшава, , 16:45 — REGNUM Шесть человек погибли, ещё 11 пострадали в результате столкновения сразу нескольких автомобилей на северо-западе Польши. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба государственной пожарной охраны страны.

ДТП произошло на автотрассе А6 в Щецине в 500 метрах от съезда на Вильгово в направлении Свиноуйстья. Грузовой автомобиль столкнулся с шестью легковыми. В результате столкновения возник пожар.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Дорога заблокирована в обоих направлениях. Водителей, которые планируют проезжать данный участок трассы, просят воспользоваться объездными дорогами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Томской области. Водитель совершил наезд на двух пешеходов. В результате аварии погибли пешеход и воитель. Второй пешеход госпитализирован с травмами.

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